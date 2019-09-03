События

18:34 03.09.2019

Ураган "Дориан" ослаб до второй категории

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Ураган "Дориан" ослаб до второй категории

Ураган "Дориан", бушующий у берегов Северной Америки, ослабел до второй из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона, сообщает во вторник американский телеканал ABC.

Таким образом, потенциальный ущерб от урагана теперь расценивается как умеренный.

"Ураган "Дориан", сила которого в настоящий момент соответствует второй категории, как ожидается, достигнет восточного побережья Флориды в ночь со вторника на среду, а затем ударит по штатам Джорджия и Южная Каролина", - отмечает телеканал.

Ураган "Дориан" ранее во вторник бушевал в районе Багамских островов. Скорость порывов ветра составляла 200 км/ч. Ожидается, что во вторник в регионе отменят не менее 1 тыс. авиарейсов, в основном в Международном аэропорту Орландо.

По последним данным, жертвами стихии на Багамах стали пять человек.

Теги: #сша #ураган
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