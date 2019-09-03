Українська сторона завершила демонтаж фортифікацій біля зруйнованого мосту в Станиці Луганській, сторона ОРЛО свої роботи не виконала - обладміністрація

Роботи з повного демонтажу фортифікаційних споруд у районі зруйнованого мосту через Сіверський Донець у смт Станиці Луганській Луганської області було завершено у вівторок, повідомляється на сторінці Луганської обласної державної адміністрації в соцмережі Facebook.

При цьому в повідомленні наголошується, що з непідконтрольної українському уряду сторони демонтаж споруд, необхідних для будівництва мосту, не було здійснено. "Візуально з української сторони можна бачити, що зі сторони т. зв. ЛНР на відстані приблизно 10 метрів від зламу мосту розташована будка типу "кунг", де нанесено літери "СЦКК". Ця будка буде створювати реальні перешкоди під час будівництва мосту. І тому стверджувати, що т. зв. ЛНР демонтувала всі свої споруди на зламі мосту, буде зарано", - заявляють в обладміністрації.

Також у вівторок піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснювали перевірку й очистку від вибухонебезпечних предметів ґрунтової дороги, яку планують використовувати як технологічну для під'їзду будівельної техніки в нижній частині мосту. "Обстежена майже вся дорога, але приблизно за 200 метрів від зламу мосту роботи було зупинено тому, що через СММ ОБСЕ не надійшли гарантії безпеки зі сторони т.зв. ЛНР", - йдеться в повідомленні.

Представник української сторони СЦКК повідомив спостерігачам СММ ОБСЄ про готовність прибирання території під мостом для проведення в подальшому відновлення зруйнованої частини об'єкта. "Не отримавши від представників СММ ОБСЕ надання гарантій безпеки зі сторони т.зв. ЛНР, наша сторона роботи під мостом сьогодні не проводила", - розповіли в обладміністрації.

Як повідомлялося, президент України в рамках робочої поїздки до Луганської області 7 липня відвідав смт Станицю Луганську й заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування і який планується відновити за умови дотримання перемир'я.

31 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі сторони домовилися про початок розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій із 1 серпня.

24 серпня українська сторона розпочала демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській.

У понеділок уранці українська сторона розпочала демонтаж останньої фортифікаційної споруди, розташованої в районі КПВВ "Станиця Луганська", й заявила про готовність до початку робіт безпосередньо на зруйнованій ділянці мосту в Станиці Луганській.