Украинская сторона завершила демонтаж фортификаций у разрушенного моста в Станице Луганской, сторона ОРЛО свои работы не выполнила – обладминистрация

Работы по полному демонтажу фортификационных сооружений в районе разрушенного моста через р.Северский Донец в пгт Станица Луганская Луганской области были закончены во вторник, сообщается на странице Луганской областной государственной администрации в соцсети Facebook.

При этом в сообщении отмечается, что с неподконтрольной украинскому правительству стороны демонтаж сооружений, необходимых для строительства моста, не произведен. "Визуально с украинской стороны можно видеть, что со стороны т.н. "ЛНР" на расстоянии примерно 10 метров от излома моста находится будка типа "кунг", где нанесены буквы "СЦКК". Эта будка будет создавать реальные препятствия при строительстве моста. И поэтому утверждать, что т.н. "ЛНР" демонтировали все свои сооружения на рубеже моста, рано", - заявляют в обладминистрации.

Также во вторник пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводили проверку и очистку от взрывоопасных предметов грунтовой дороги, которую планируют использовать как технологическую для подъезда строительной техники в нижней части моста. "Обследована практически вся дорога, но примерно в 200 метрах от излома моста работы были остановлены том, что от СММ ОБСЕ не поступили гарантии безопасности со стороны т.н. "ЛНР", - говорится в сообщении.

Представитель украинской стороны СЦКК уведомил наблюдателей СММ ОБСЕ о готовности уборки территории под мостом для проведения в дальнейшем восстановления разрушенной части объекта. "Не получив от представителей СММ ОБСЕ предоставления гарантий безопасности со стороны т.н. "ЛНР", наша сторона работы под мостом сегодня не проводила", - рассказали в обладминистрации.