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16:52 03.09.2019

Зеленский и Рябошапка приглашены на брифинг главы ВАКС по случаю старта работы суда

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Зеленский и Рябошапка приглашены на брифинг главы ВАКС по случаю старта работы суда

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный прокурор Руслан Рябошапка приглашены к участию в пресс-брифинге главы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Елены Танасевич по случаю начала осуществления судопроизводства.

Как сообщается на странице ВАКС в соцсети Facebook, пресс-брифинг начнется в 11:30 5 сентября в помещении суда на просп.Победы, 41, в Киеве. К участию в мероприятии приглашены также главы Верховного Суда Валентина Данишевская и Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Станислав Кравченко.

Теги: #рябошапка #зеленский #вакс
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