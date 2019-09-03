Зеленский и Рябошапка приглашены на брифинг главы ВАКС по случаю старта работы суда

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный прокурор Руслан Рябошапка приглашены к участию в пресс-брифинге главы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Елены Танасевич по случаю начала осуществления судопроизводства.

Как сообщается на странице ВАКС в соцсети Facebook, пресс-брифинг начнется в 11:30 5 сентября в помещении суда на просп.Победы, 41, в Киеве. К участию в мероприятии приглашены также главы Верховного Суда Валентина Данишевская и Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Станислав Кравченко.