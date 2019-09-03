Полиция открыла дело из-за противодействия детективам НАБУ при обыске у фигуранта дела о незаконной вырубке в Гутянском лесничестве

Полиция открыла уголовное производство по факту противодействия детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) при проведении обыска в доме начальника Гутянского лесхоза (Харьковская обл.) Виктора Сысы.

"Информация внесена в ЕРДР по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) и ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, 28 августа в рамках расследования возможных злоупотреблений при продажи древесины детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели в Харьковской области обыски по месту жительства ряда должностных лиц ГП "Гутянское лесное хозяйство" и коммерческих компаний.

По информации НАБУ, по месту одного из обысков детективы были вынуждены вызвать полицию, поскольку владелец жилья оказывал противодействие проведению обыска.

Как сообщил Алексей Кучер, избранный народным депутатом по округу №179 от партии "Слуга народа", противодействие детективам НАБУ оказывалось при проведении обыска в доме начальника Гутянского лесхоза Сысы.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский провел в Харькове совещание, на котором потребовал от правоохранительных органов пресечь масштабную незаконную вырубку лесов в регионе.

Директор ГП "Октябрьский лесхоз" Руслан Чагаровский, отвечая на вопрос Зеленского, кто "крышует черных лесорубов", назвал директора Гутянского лесхоза Сысу. Это же хозяйство назвал и.о. главы Госэкоинспекции Игорь Яковлев в числе тех, которые не пускали инспекторов для проведения проверки.