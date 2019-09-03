Более 1,6 тыс. незаконных рекламных конструкций демонтировали в Киеве в августе

В течение августа в Киеве демонтировано 1,63 тыс. незаконных рекламных конструкций (РС), из которых 1,055 ед. демонтировали их владельцы, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА)..

Демонтировано, в частности, 435 баннеров, 505 вывесок, 21 электронное табло, два элемента благоустройства и 27 конструкций на крышах.

Кроме того, демонтировано 213 кронштейнов, пять фасадных лайтпостеров, 10 флажков, один фасадный телеэкран, 160 временных выносных спецконструкций, шесть транспортных средств, 17 отдельно стоящих тумб, 111 холдеров, 12 фасадных и 105 отдельно стоящих щитов.

Как сообщалось, в Киеве в течение 2018 года было демонтировано 16,8 тыс. РС – вдвое больше, чем в 2017 году. При этом более 60% рекламных средств были демонтированы владельцами.

Ранее пресс-служба со ссылкой на замглавы КГГА Валентина Мондриевского отмечала, в 2019 году одним из приоритетов является контроль над размещением рекламы в наземном транспорте и метрополитене.

"Рекламы не должно быть на окнах и дверях в вагонах метро, на дверях входной группы метрополитена и мраморных фрагментах отделки станций, не должны быть брендированы станции-памятники", – подчеркнул он.