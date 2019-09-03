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15:34 03.09.2019

Портнов подал иск о защите чести и достоинства к Порошенко, "Евросолидарности" и каналу "Прямой" из-за распространения недостоверных сведений, но он безоснователен – адвокат

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Портнов подал иск о защите чести и достоинства к Порошенко, "Евросолидарности" и каналу "Прямой" из-за распространения недостоверных сведений, но он безоснователен – адвокат

Адвокат пятого президента Украины, лидера партии "Евросолидарность", нардепа Петра Порошенко Игорь Головань просит Печерский райсуд Киева отказать в удовлетворении поданного экс-замглавы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова иска о защите чести и достоинства в связи с якобы распространением о нем недостоверных негативных сведений.

В своем блоге на сайте интернет-издания "Украинская правда" Головань во вторник утром опубликовал отзыв на исковое заявление Портнова в Печерский райсуд Киева (дело N757/43705/19-ц) к Порошенко, партии "Европейская солидарность" и украинскому телеканалу "Прямой", в котором истец утверждает, что ими были распространены недостоверные негативные сведения о нем.

Как пишет адвокат, в своем иске о защите чести и достоинства Портнов требует опровергнуть якобы утверждение следующего содержания: "Материалы "дела моряков" несмотря на тайну следствия, были переданы ГБР господину Портнову, который затем передал эту информацию Российской Федерации, а именно постоянному представителю РФ в ООН Василию Небензе". По словам Голованя, согласно поданному в суд иску, Портнов считает, что упоминание его фамилии в контексте передачи сведений ФР вредит его чести и достоинству.

При этом в отзыве на исковое заявление Головань заявляет об отсутствии оснований для удовлетворения судом исковых требований Портнова, предъявленных к Порошенко.

Так, по его словам, в иске отсутствует событие правонарушения; Порошенко не является автором и распространителем этой информации; эта информация является достоверной, а Портнов не доказал ее недостоверность надлежащими и допустимыми доказательствами; информация не является отрицательной, а Портнов не доказал ее негативный характер; распространенная информация не нарушает личные неимущественные права Портнова.

В святи с приведенными в отзыве Голованем аргументами, он просит суд "в удовлетворении иска отказать в полном объеме".

Теги: #порошенко #евросолидарность #суд #прямой #портнов
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