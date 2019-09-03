События

15:20 03.09.2019

В Госпогранслужбе Украины заявляют о существенном снижении количества оружия, которое пытаются незаконно провезти через украинско-белорусскую границу

2 мин читать
В Госпогранслужбе Украины заявляют о существенном снижении количества оружия, которое пытаются незаконно провезти через украинско-белорусскую границу

Украинские пограничники констатируют снижение уровня незаконного трафика оружия через границу страны с Республикой Беларусь, тем самым не подтверждают заявления Минска о якобы большом количестве оружия, которое незаконно ввозится в страну через границу с Украиной.

"В течение последних лет мы неоднократно слышали с белорусской стороны заявления о потоке нелегального оружия, который якобы идёт из Украины. При этом украинская сторона ни разу не получила этому подтверждения", - сказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Так за 8 месяцев 2019 года на границе с Беларусью украинские пограничники выявили 38 единиц оружия.

"Эта цифра в разы меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Необходимо отметить, что из этих 38 единиц 20 следовали именно на въезд в Украину, т.е. их пытались провезти именно с территории Беларуси", - акцентировал представитель украинского погранведомства.

По его словам, остальные 18 единиц оружия, которые пытались вывезти на территорию Беларуси из Украины, только одна единица является огнестрельным оружием, остальные же - охотничьим, газовым, холодным или пневматическим.

"Могу со своей стороны отметить, что украинские пограничники постоянно осуществляют меры безопасности, чтобы не допустить перемещения оружия или взрывоопасных предметов. Такие меры проводятся, в том числе, и на границе с Беларусью", - добавил Демченко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за "хлынувшего потока оружия".

"Мы вынуждены были со своими братьями, близким людьми (с Украиной - ИФ) полностью закрыть границу. Наглухо. Еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один... Хлынул поток оружия. Ну, а там где оружие в руках у обычных людей и особенно … националистически настроенных — жди терроризма", - заявил Лукашенко.

Теги: #оружие #украина #граница #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:12 03.09.2019
Спецслужбы РФ на границе с Крымом задерживают украинцев и шантажом пытаются привлечь к сотрудничеству

Спецслужбы РФ на границе с Крымом задерживают украинцев и шантажом пытаются привлечь к сотрудничеству

12:32 03.09.2019
Дожди с грозами ожидаются в большинстве областей Украины в ближайшие дни

Дожди с грозами ожидаются в большинстве областей Украины в ближайшие дни

10:56 03.09.2019
Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия - Лукашенко

Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия - Лукашенко

08:30 03.09.2019
Во вторник в отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Во вторник в отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

07:50 03.09.2019
В Одесской области с пищевым отравлением госпитализировали 30 человек, из них 5 детей – ГСЧС

В Одесской области с пищевым отравлением госпитализировали 30 человек, из них 5 детей – ГСЧС

07:19 03.09.2019
Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения – штаб ООС

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения – штаб ООС

04:04 03.09.2019
Советники глав государств "нормандского формата" завершили переговоры в Берлине - посол Украины в ФРГ

Советники глав государств "нормандского формата" завершили переговоры в Берлине - посол Украины в ФРГ

03:05 03.09.2019
Украина должна создать условия, чтобы при открытии рынка у фермеров была возможность купить земельный участок, - Гончарук

Украина должна создать условия, чтобы при открытии рынка у фермеров была возможность купить земельный участок, - Гончарук

00:46 03.09.2019
Украинский журналист передал в СИЗО "Лефортово" посылки для 32 украинцев

Украинский журналист передал в СИЗО "Лефортово" посылки для 32 украинцев

22:21 02.09.2019
Гройсман призывает проголосовать закон о снятии депутатской неприкосновенности

Гройсман призывает проголосовать закон о снятии депутатской неприкосновенности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики с начала суток четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе

Боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб

Зеленский уволил Муженко в запас с правом ношения формы

Новый посол Великобритании вручила копии верительной грамоты замглавы МИД Украины

Боевики обстреляли Гранитное из артиллерии и минометов – СЦКК

ПОСЛЕДНЕЕ

Портнов подал иск о защите чести и достоинства к Порошенко, "Евросолидарности" и каналу "Прямой" из-за распространения недостоверных сведений, но он безоснователен – адвокат

Главный прокурор Нидерландов призвал Украину не передавать России боевика "ДНР" Цемаха, поскольку он проходит подозреваемым по делу об уничтожении MH17 – газета

Суд оставил под арестом помощника Грымчака

Huawei обвинила власти США в кибератаках, давлении на ее сотрудников

Совет судей Украины созвал внеочередной съезд судей

Боевики с начала суток четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе

В Николаевской области за сутки произошло 26 пожаров на открытых территориях площадью свыше 30 га

Полиция Киева расследует отравление студентов шаурмой как умышленный выпуск на рынок опасной продукции

Полиция переквалифицировала производство по факту нападения секретаря Бориспольского горсовета Годунка на активиста

Боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт Хутор Вольный и Троицкое

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА