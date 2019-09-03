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15:07 03.09.2019

Главный прокурор Нидерландов призвал Украину не передавать России боевика "ДНР" Цемаха, поскольку он проходит подозреваемым по делу об уничтожении MH17 – газета

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Главный прокурор Нидерландов призвал Украину не передавать России боевика "ДНР" Цемаха, поскольку он проходит подозреваемым по делу об уничтожении MH17 – газета

Глава Международной следственной группы (JIT, ССГ), главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке (Fred Westerbeke) призывает власти Украины не допустить передачу России в рамках взаимного освобождения двумя странами удерживаемых лиц находящегося в Киеве под арестом боевика "ДНР" Владимира Цемаха, которого в голландской прокуратуре считают подозреваемым по делу об уничтожении "Боинга" рейса MH17, который может владеть важной информацией и дать показания.

Как говорится в статье на сайте ежедневной общенациональной нидерландской газеты "NRC Handelsblad", глава JIT направил в прокуратуру Украины письмо в прошлую пятницу.

"В этом письме Вестербеке пишет, что "на основании недавно появившейся информации" голландская прокуратура рассматривает Цемаха как "подозреваемого". Вестербеке пишет, что пока не может поделиться информацией, которая лежит в основе этого статуса, с его украинскими коллегами", - говорится в статье.

Главный прокурор Нидерландов подчеркивает "первостепенное значение" того, что Цемах, находясь под арестом по решения украинского суда, "остается "доступным" для "(дальнейшего) допроса".

При этом в статье говорится, что ранее некоторые российские и украинские СМИ писали о том, что Цемах стал препятствием для совершения взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией, о котором Киев и Москва вели переговоры уже несколько недель.

Авиалайнер "Боинг" авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Расследование причин катастрофы ведет Совместная следственная группа, в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016 года JIT обнародовала выводы, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности этого "Бука". По данным JIT, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Согласно опубликованной JIT информации, эти четверо будут объявлены в международный розыск и привлечены к ответственности за крушение рейса MH17 и гибель всех пассажиров по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов. Возглавляющий JIT прокурор Нидерландов Фред Вестербеке (Fred Westerbeke) сообщил журналистам, что процесс в отношении них начнется 9 марта 2020 года в суде Гааги. "Есть версия, что хотели сбить военный самолет, а не пассажирский. Даже если план был такой, мы все равно будем преследовать их за поражение МН17", - подчеркнул Вестербеке.

Теги: #цемах #нидерланды #mh17
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