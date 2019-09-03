Боевики с начала суток четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования с начала суток вторника 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, один украинский военный получил ранения, сообщает на Министерство обороны Украины.

"Сегодня, 3 сентября, враг уже 4 раза совершил вооруженные провокации по позициям подразделений Объединенных сил.(…) По имеющейся информации, в результате вражеских прицельных обстрелов с начала суток получил ранения один наш защитник. Воин эвакуирован в военный мобильный госпиталь. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

Так, боевики дважды вели обстрелы позиций украинских защитников населенного пункта Павлополь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Также с 5:30 утра враг выпустил 5 мин калибра 82 мм и вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов по нашим защитникам села Троицкое., а с 07:45 противник начал обстрел из стрелкового оружия по защитникам села Крымское.