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13:37 03.09.2019

В Николаевской области за сутки произошло 26 пожаров на открытых территориях площадью свыше 30 га

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В Николаевской области за сутки произошло 26 пожаров на открытых территориях площадью свыше 30 га

На протяжении суток понедельника, 2 сентября, в Николаевской области произошло 26 пожаров на открытых территориях, общая площадь которых составила более 30га, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Горела сухая трава, кустарники и мусор. В Николаеве (и области – ИФ) общая площадь пожаров составила 31,1 га. Всего от ГСЧС работало 80 человек личного состава и 25 единиц техники", - сообщили во вторник в пресс-службе ведомства, отметив, что пожарные ликвидировали возгорания.

В ГСЧС предполагают, что вероятной причиной возникновения пожаров во всех случаях является неосторожное обращение с огнем граждан.

В связи с этим в Службе по ЧС призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время посещения лесных массивов, полей, лесополос и тому подобное ввиду установившегося на территории Украины 5 класса (чрезвычайной) пожарной опасности.

"Если же пожар начал приобретать больших масштабов и Вы не в состоянии самостоятельно укротить пламя, немедленно обращайтесь по телефону Службы спасения "101", - также призвали в ГСЧС.

Теги: #гсчс #николаевская_область #пожар
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