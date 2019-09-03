Спецслужбы РФ на границе с Крымом задерживают украинцев и шантажом пытаются привлечь к сотрудничеству

Спецслужбы РФ незаконно задерживают граждан Украины при пересечении административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, после чего угрозами и шантажом пытаются привлечь украинцев к сотрудничеству для выполнения разведывательных задач.

"Сотрудники ФСБ РФ в пункте пропуска "Джанкой" без объяснения причины задержали жителя Львовской области. С применением психологического и физического давления в течение четырех часов они требовали от мужчины предоставить информацию о связях в среде представителей правоохранительных органов, военнослужащих ВСУ, мест дислокации их подразделений и т.д.", - сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины на своей странице в Фейсбуке во вторник.

По информации СБУ, после отказа сотрудничать с российской спецслужбой, гражданина Украины физическими угрозами заставили подписать документ, содержание которого он не понимал, и вернули на контролируемую правительством Украины территорию. Помимо этого сотрудники ФСБ РФ отобрали у украинца автомобиль, документы на право владения транспортным средством и деньги в сумме 2тыс. евро.

"СБУ предостерегает, что в зоне риска и повышенного внимания спецслужб РФ находится широкий спектр наших соотечественников - от военнослужащих, представителей правоохранительных органов, участников АТО (ООС), представителей патриотических организаций, до рядовых граждан Украины, выезжающих в РФ или временно оккупированные территории", - сказано в сообщении.