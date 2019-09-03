Полиция Киева расследует отравление студентов шаурмой как умышленный выпуск на рынок опасной продукции

По факту отравления 7 студентов одного из вузов Киева шаурмой сотрудники полиции начали уголовное производство по статье Уголовного кодекса об умышленном введении в обращение на рынок Украины опасной продукции.

"После сообщения о госпитализации студентов правоохранители сразу начали отработку: в результате на улице обнаружили пять МАФов, где продавали шаурму. Мясная продукция и принадлежности для ее приготовления изъяты, а торговые точки – опечатаны. Изъятые продукты направлены на проведение экспертизы для установления причины отравления", - сообщает во вторник днем Отдел коммуникации полиции Киева.

Также в главке проинформировали, что следственным отделом Соломенского управления полиции Киева сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 227 (Умышленное введение в обращение на рынок Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

Также в Отделе коммуникации столичной полиции проинформировали, что все семь пострадавших в настоящее время находятся в лечебных учреждениях.