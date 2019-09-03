События

11:32 03.09.2019

Боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт Хутор Вольный и Троицкое

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Боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт Хутор Вольный и Троицкое

Боевики незаконных вооруженных формирований активизировались и продолжают обстреливать населенные пункты, нарушая режим прекращения огня, сообщает украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон (СЦКК).

"Сегодня, 3 сентября, в период с 05:30 до 05:50 противник совершил очередной обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Троицкое. Установлено, что огонь оккупанты вели с направления населенного пункта Калиновое, применив при этом минометы 82-го калибра (5 мин)", - сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Кроме того, 2 сентября, с 20:40 до 21:25 боевики совершили обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Хутор Вольный, также применив при этом минометы 82-го калибра.

Теги: #оос #боевики #обстрел #донбасс
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