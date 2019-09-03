События

10:32 03.09.2019

Спасатели извлекли из воды тела 25 человек после пожара на судне у берегов Калифорнии

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Спасатели извлекли из воды тела 25 человек после пожара на судне у берегов Калифорнии

Спасатели подняли из воды тела 25 человек после того, как судно Conception, на котором произошел пожар, затонуло у берегов острова Санта-Крус в Калифорнии, сообщило американское телевидение.

Еще девять человек считаются пропавшими без вести. Ведутся поисково-спасательные работы. Однако, по словам местных властей, надежды найти выживших практически нет.

Ранее капитан береговой охраны Моника Рочестер сообщила, что на борту находились 39 человек - 33 пассажира и шесть членов экипажа. По ее словам, пятерым членам экипажа удалось спастись, так как в момент пожара они находились на верхней палубе и смогли спрыгнуть в море.

Пожар на судне произошел 2 сентября. Данных о причине пожара пока не приводится.

Теги: #судно #калифорния #пожар
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