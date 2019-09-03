Семь студентов одного из вузов Киева отравились шаурмой и госпитализированы с острой кишечной инфекцией

В полицию Киева от врачей к 22.00 понедельника поступила информация о госпитализации с отравлением семи человек – студентов одного из столичных вузов – которые сообщили, что покупали шаурму в одном киоске, в результате чего правоохранители проводят проверку указанной торговой точки.

"В течение последнего часа со службы 103 правоохранители начали получать информацию о госпитализации с острой кишечной инфекцией в больничные заведения студентов одного из вузов. Молодые люди объяснили врачам, что покупали шаурму в киоске на улице Борщаговской (Соломенский и Шевченковский районы Киева – ИФ)", - сообщает Отдел коммуникации полиции Киева на странице в соцсети Фейсбук.

Полицейские начали отрабатывать информацию об отравлении шаурмой. На место происшествия направили следственно-оперативную группу. После проведения первоочередной проверки следователи Соломенского управления полиции определятся с правовой квалификацией события.

В информации столичного главка полиции не уточняется, студенты какого именно вуза отравились, а также точное расположение киоска, однако к ул.Борщаговской непосредственно прилегает Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им.И.Сикорского" ("КПИ"). Также в непосредственной близости от указанной улицы начинается территория Национального авиационного университета (НАУ).