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07:50 03.09.2019

В Одесской области с пищевым отравлением госпитализировали 30 человек, из них 5 детей – ГСЧС

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В Одесской области с пищевым отравлением госпитализировали 30 человек, из них 5 детей – ГСЧС

В с. Авангард Овидиопольского района Одесской области с пищевым отравлением госпитализировали 30 человек, пятеро из которых – дети, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 1-2 сентября в городскую инфекционную больницу. Одессы с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы 30 человек (из них 5 детей), употреблявших шаурму в с. Авангард Овидиопольского района. По состоянию на 7 ч. 3 сентября остаются госпитализированными 18 человек (из них 4 детей)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС во вторник утром

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Теги: #одесская #украина #отравление
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