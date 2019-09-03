В Одесской области с пищевым отравлением госпитализировали 30 человек, из них 5 детей – ГСЧС

В с. Авангард Овидиопольского района Одесской области с пищевым отравлением госпитализировали 30 человек, пятеро из которых – дети, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 1-2 сентября в городскую инфекционную больницу. Одессы с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы 30 человек (из них 5 детей), употреблявших шаурму в с. Авангард Овидиопольского района. По состоянию на 7 ч. 3 сентября остаются госпитализированными 18 человек (из них 4 детей)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС во вторник утром

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.