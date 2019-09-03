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07:19 03.09.2019

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения – штаб ООС

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Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения – штаб ООС

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"2 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…. За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза неподалеку Водяного - из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Грантиного - из запрещенного Минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Новомихайловки - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку Талаковки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; возле Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем; неподалеку Красногоровки - из автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Новотошковского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новозвановки - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи хутор Вильный - из автоматических гранатометов.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Противник в разное время совершил обстрелы позиций подразделений Объединенных сил вблизи Павлополя из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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