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05:14 03.09.2019

В Одессе задержали иностранца, расстрелявшего автомобиль и ограбившего почтовое отделение

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В Одессе задержали иностранца, расстрелявшего автомобиль и ограбившего почтовое отделение

В Одессе в августе вооруженный ружьем мужчина на трассе "Киев-Одесса" обстрелял "Mitsubishi Pajero", а через несколько часов совершил разбойное нападение на почтовое отделение в селе Нерубайское, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Злоумышленник увидев на обочине автодороги Киев-Одесса припаркованный внедорожник, совершил по нему несколько выстрелов из ружья, причинив огнестрельные ранения водителю, раненый мужчина быстро уехал.

В тот же день в селе Нерубайское злоумышленник совершил разбойное нападение на отделение "Новой почты". Угрожая работнику учреждения и выстрелив в потолок из ружья, он забрал из кассы более 10 000 гривен и с места происшествия скрылся.

"Злоумышленник был задержан. Он оказался 39-летним гражданином соседнего государства, который сейчас проживает в Одессе", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции Одесской области.

"В настоящее время мужчине уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Кроме того, решается вопрос о предъявлении злоумышленнику подозрения по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - подытожили в сообщении.

Максимальное наказание, предусмотренное за подобные преступления, - до пятнадцати лет лишения свободы.

Теги: #одееса #иностранец #пристайко
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