Советники глав государств "нормандского формата" завершили переговоры в Берлине - посол Украины в ФРГ

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил о завершении переговоров советников лидеров Нормандского формата в столице Германии.

"В Киеве уже полночь, а в Берлине только-только завершились переговоры в Нормандском формате: первые, кто узнает о достигнутых результатах от Министра иностранных дел Вадима Пристайко - как всегда, наши журналисты. Спасибо за Ваше терпение", - написал Мельник в своем твиттере.

Как сообщалось, на встрече 2 сентября советники лидеров "нормандской четверки" должны были обсудить подготовку к будущей встрече лидеров и ее повестку.

Россию на встрече представлял помощник президента РФ Владислав Сурков, Украину - глава МИД Украины Пристайко