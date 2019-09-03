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04:04 03.09.2019

Советники глав государств "нормандского формата" завершили переговоры в Берлине - посол Украины в ФРГ

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Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил о завершении переговоров советников лидеров Нормандского формата в столице Германии.

"В Киеве уже полночь, а в Берлине только-только завершились переговоры в Нормандском формате: первые, кто узнает о достигнутых результатах от Министра иностранных дел Вадима Пристайко - как всегда, наши журналисты. Спасибо за Ваше терпение", - написал Мельник в своем твиттере.

Как сообщалось, на встрече 2 сентября советники лидеров "нормандской четверки" должны были обсудить подготовку к будущей встрече лидеров и ее повестку.

Россию на встрече представлял помощник президента РФ Владислав Сурков, Украину - глава МИД Украины Пристайко

Теги: #переговоры #четверка #украина
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