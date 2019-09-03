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02:02 03.09.2019

Жертвами урагана "Дориан" на Багамах стали по меньшей мере пять человек

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 Пять человек погибли из-за урагана "Дориан" на островах Абако, сообщил премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис.

"Мы находимся в разгаре исторической трагедии в некоторых частях наших северных Багамских островов", - сказал Миннис журналистам в штаб-квартире Национального агентства по чрезвычайным ситуациям (NEMA).

По его словам, урон, нанесенный ураганом "Дориан" островам Абако, является "беспрецедентным", многие здания "полностью или частично разрушены".

"Наша миссия и фокус сейчас-поиск, спасение и восстановление", - добавил он.

В настоящее время ураган движется со скоростью 1,5 км/ч в 55 км к востоку-северо-востоку от острова Гранд-Багама архипелага Багамских островов, при этом порывы ветра внутри урагана достигают 265 км/ч.

Ожидается, что он приблизится на опасное расстояние к восточному побережью американского штата Флорида в ночь на вторник по местному времени (утро вторника мск). В связи с приближающейся опасностью прекратили работу международные аэропорты Форт-Лодердейла и Палм-Бич, отменены более 200 рейсов в международном аэропорту Орландо.

Всего по всем США отменили более тысячи авиарейсов такие авиакомпании, как American Airlines, Southwest Airlines, Delta Airlines и United Airlines

Ранее в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина была объявлена массовая эвакуация жителей прибрежных населенных пунктов.

 

Теги: #ураган
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