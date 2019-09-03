Украинский журналист передал в СИЗО "Лефортово" посылки для 32 украинцев

Руководство СИЗО приняло передачи для 8 политзаключенных и 24 моряков, сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Фейсбук.

"Сегодня обошлось без больших и уже "фирменных" именных зеленых сумок - передачки невелики. Хотелось бы, чтобы не было необходимости вообще снова упаковывать их", - написал Цимбалюк.

В СИЗО приняли передачи для Романа Сущенко, Евгения Панова, Алексея Сизоновича, Николая Карпюка, Владимира Балуха, Павла Гриба, Станислава Клыха и Александра Кольченко.