События

22:21 02.09.2019

Гройсман призывает проголосовать закон о снятии депутатской неприкосновенности

1 мин читать
Гройсман призывает проголосовать закон о снятии депутатской неприкосновенности

 Бывший премьер-министр Украины, глава партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман призывает все политические партии выполнить свои предвыборные обещания и проголосовать повторно норму закона о снятии депутатской неприкосновенности.

"Завтра в Верховной Раде во втором чтении будет проголосована норма о снятии депутатской неприкосновенности. Давнее обещание избирателям, которое, наконец надо выполнить. Правда некоторые политические силы уже нашли причины не голосовать. Думаю, это нечестная позиция. Призываю парламентариев проявить политическую волю и мудрость, сделать то, о чем говорили и обещали", - написал Гройсман, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Теги: #гройсман #украина #призыв
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:53 02.09.2019
Порошенко и Чолий обсудили попытки снятия с России международных санкций

Порошенко и Чолий обсудили попытки снятия с России международных санкций

21:38 02.09.2019
Полиция готовит подозрение секретарю Бориспольского горсовета за нападение на активиста

Полиция готовит подозрение секретарю Бориспольского горсовета за нападение на активиста

20:01 02.09.2019
Пристайко провел переговоры с главой МИД Германии Маасом

Пристайко провел переговоры с главой МИД Германии Маасом

17:57 02.09.2019
"Оператор рынка" заявил о технической готовности к торгам э/э между Украиной и странами ЕС

"Оператор рынка" заявил о технической готовности к торгам э/э между Украиной и странами ЕС

08:33 02.09.2019
Во Львовской области спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке, пострадавших нет

Во Львовской области спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке, пострадавших нет

08:21 02.09.2019
В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

07:52 02.09.2019
США выступают за безопасность и территориальную целостность Украины

США выступают за безопасность и территориальную целостность Украины

07:43 02.09.2019
Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб

07:19 02.09.2019
В результате обстрела боевиков погиб украинский военный

В результате обстрела боевиков погиб украинский военный

06:29 02.09.2019
В Херсонской области неизвестный незаконно спилил дерево и предлагал патрульным взятку

В Херсонской области неизвестный незаконно спилил дерево и предлагал патрульным взятку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб

Зеленский уволил Муженко в запас с правом ношения формы

Новый посол Великобритании вручила копии верительной грамоты замглавы МИД Украины

Боевики обстреляли Гранитное из артиллерии и минометов – СЦКК

Заседания нового правительства не шоу и будут закрытыми для СМИ – Гончарук

ПОСЛЕДНЕЕ

Взрыв прогремел в элитном районе Кабула, где проживают иностранные специалисты

Во Львовской области столкнулись автобус и грузовик, более 10 человек пострадали

Конкурс на главу "Укроборонпрома" будет объявлен до конца года

Прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу отеля "Токио Стар"

С горящего у побережья Калифорнии судна удалось спасти пять членов команды

Боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб

Анкара может приобрести у РФ еще С-400, если не удастся закупить американские ЗРС Patriot - Чавушоглу

Категория урагана "Дориан" снижена до четвертой, но он продолжает нести угрозу жизням и инфраструктуре

Зеленский уволил Муженко в запас с правом ношения формы

Новый посол Великобритании вручила копии верительной грамоты замглавы МИД Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА