Гройсман призывает проголосовать закон о снятии депутатской неприкосновенности

Бывший премьер-министр Украины, глава партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман призывает все политические партии выполнить свои предвыборные обещания и проголосовать повторно норму закона о снятии депутатской неприкосновенности.

"Завтра в Верховной Раде во втором чтении будет проголосована норма о снятии депутатской неприкосновенности. Давнее обещание избирателям, которое, наконец надо выполнить. Правда некоторые политические силы уже нашли причины не голосовать. Думаю, это нечестная позиция. Призываю парламентариев проявить политическую волю и мудрость, сделать то, о чем говорили и обещали", - написал Гройсман, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.