События

21:57 02.09.2019

Взрыв прогремел в элитном районе Кабула, где проживают иностранные специалисты

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Взрыв прогремел в элитном районе Кабула, где проживают иностранные специалисты

В районе "Грин Вилидж" в Кабуле произошел взрыв, полиция расследует обстоятельства произошедшего, сообщил в твиттере начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими.

В свою очередь советник по вопросам прессы МВД Бахори Мехр сообщил в интервью телеканалу Tolo News, что, по предварительным данным, вечером в понедельник в девятом районе Кабула взорвался заминированный автомобиль.

"Пока неизвестно, что было целью атаки, каковы жертвы, на месте происшествие ведется расследование", - заявил Мехр.

В элитном районе Кабула "Грин Вилидж" проживают иностранные специалисты, работающие в Афганистане.

Позже Рахими сообщил Tolo News, что в результате взрыва заминированного автомобиля произошло возгорание цистерны с горючим. "Место происшествия блокировано подразделениями правоохранительных органов, сведения о жертвах будут сообщены позже, но взрыв был настолько мощный, что пострадали здания в радиусе в 1 км", - заявил Рахими.

Теги: #взрыв #афганистан #кабул
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