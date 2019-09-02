События

21:53 02.09.2019

Порошенко и Чолий обсудили попытки снятия с России международных санкций

1 мин читать
Порошенко и Чолий обсудили попытки снятия с России международных санкций

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился с главой Международной миссии Всемирного Конгресса украинцев (ВКУ) по наблюдению за выборами 2019 году в Украине Евгением Чолием, где обсуждались попытки снятия санкций с России, и ее возвращение к ведущим международным объединениям, сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Сейчас вопрос стоит не менее остро, все еще нужно противостоять дезинформации, кампании фейковых новостей, держать очень высоко украинский вопрос на повестке дня мира, "Большой семерки", НАТО и в условиях, когда совершенно неожиданно для меня встал вопрос возвращения России к "Большой восьмерки" и по смягчению или вообще снятию санкций на продолжение того процесса, который состоялся в ПАСЕ, где Россию вернули без выполнения каких-либо условий", - говорится в сообщении, на официальном сайте партии "Европейская солидарность в понедельник вечером".

Глава "Европейской солидарности" отметил, что во время каждого его зарубежного визита в программе обязательно была встреча с украинской диаспорой, и был установлен уникальный формат диалога, который обеспечивал эффективную координацию действий для защиты украинских интересов в мире.

"Главное, чтобы мы сохранили позицию, что Украина есть, и она не превратилась в позицию Украины была", - подытожил Порошенко.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ВКУ.

Теги: #порошенко #украина #встреча
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:21 02.09.2019
Гройсман призывает проголосовать закон о снятии депутатской неприкосновенности

Гройсман призывает проголосовать закон о снятии депутатской неприкосновенности

21:38 02.09.2019
Полиция готовит подозрение секретарю Бориспольского горсовета за нападение на активиста

Полиция готовит подозрение секретарю Бориспольского горсовета за нападение на активиста

20:01 02.09.2019
Пристайко провел переговоры с главой МИД Германии Маасом

Пристайко провел переговоры с главой МИД Германии Маасом

17:57 02.09.2019
"Оператор рынка" заявил о технической готовности к торгам э/э между Украиной и странами ЕС

"Оператор рынка" заявил о технической готовности к торгам э/э между Украиной и странами ЕС

15:28 02.09.2019
Советники глав государств "нормандского формата" обсудят 2 сентября повестку и подготовку будущей встречи лидеров - помощник Зеленского

Советники глав государств "нормандского формата" обсудят 2 сентября повестку и подготовку будущей встречи лидеров - помощник Зеленского

08:33 02.09.2019
Во Львовской области спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке, пострадавших нет

Во Львовской области спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке, пострадавших нет

08:21 02.09.2019
В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

07:52 02.09.2019
США выступают за безопасность и территориальную целостность Украины

США выступают за безопасность и территориальную целостность Украины

07:43 02.09.2019
Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб

07:19 02.09.2019
В результате обстрела боевиков погиб украинский военный

В результате обстрела боевиков погиб украинский военный

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб

Зеленский уволил Муженко в запас с правом ношения формы

Новый посол Великобритании вручила копии верительной грамоты замглавы МИД Украины

Боевики обстреляли Гранитное из артиллерии и минометов – СЦКК

Заседания нового правительства не шоу и будут закрытыми для СМИ – Гончарук

ПОСЛЕДНЕЕ

Взрыв прогремел в элитном районе Кабула, где проживают иностранные специалисты

Во Львовской области столкнулись автобус и грузовик, более 10 человек пострадали

Конкурс на главу "Укроборонпрома" будет объявлен до конца года

Прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу отеля "Токио Стар"

С горящего у побережья Калифорнии судна удалось спасти пять членов команды

Боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб

Анкара может приобрести у РФ еще С-400, если не удастся закупить американские ЗРС Patriot - Чавушоглу

Категория урагана "Дориан" снижена до четвертой, но он продолжает нести угрозу жизням и инфраструктуре

Зеленский уволил Муженко в запас с правом ношения формы

Новый посол Великобритании вручила копии верительной грамоты замглавы МИД Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА