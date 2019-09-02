Порошенко и Чолий обсудили попытки снятия с России международных санкций

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился с главой Международной миссии Всемирного Конгресса украинцев (ВКУ) по наблюдению за выборами 2019 году в Украине Евгением Чолием, где обсуждались попытки снятия санкций с России, и ее возвращение к ведущим международным объединениям, сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Сейчас вопрос стоит не менее остро, все еще нужно противостоять дезинформации, кампании фейковых новостей, держать очень высоко украинский вопрос на повестке дня мира, "Большой семерки", НАТО и в условиях, когда совершенно неожиданно для меня встал вопрос возвращения России к "Большой восьмерки" и по смягчению или вообще снятию санкций на продолжение того процесса, который состоялся в ПАСЕ, где Россию вернули без выполнения каких-либо условий", - говорится в сообщении, на официальном сайте партии "Европейская солидарность в понедельник вечером".

Глава "Европейской солидарности" отметил, что во время каждого его зарубежного визита в программе обязательно была встреча с украинской диаспорой, и был установлен уникальный формат диалога, который обеспечивал эффективную координацию действий для защиты украинских интересов в мире.

"Главное, чтобы мы сохранили позицию, что Украина есть, и она не превратилась в позицию Украины была", - подытожил Порошенко.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ВКУ.