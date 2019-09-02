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21:38 02.09.2019

Полиция готовит подозрение секретарю Бориспольского горсовета за нападение на активиста

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Полиция готовит подозрение секретарю Бориспольского горсовета за нападение на активиста

Следователи готовят проект подозрения секретарю Бориспольского городского совета Ярославу Годунку за нападение 29 августа на общественного активиста в здании горсовета.

"Об этом полиции стало известно из социальных сетей. После получения сообщения в городской совет Борисполя сразу выехала следственно-оперативная группа, которая установила и допросила свидетелей. В процессуальном порядке изъяла видео с камер наблюдения, изучила его и приобщила к материалам уголовного производства", - сообщает в понедельник пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Сейчас продолжаются все необходимые и процессуальные следственные действия с целью документирования обстоятельств совершенного уголовного преступления.

Следователи подали ходатайство в суд с целью получения временного доступа к медицинской документации и последующего назначения судебно-медицинской экспертизы. "Она будет назначена после выздоровления избитого гражданина и определит тяжесть нанесенных телесных повреждений", - отмечается в сообщении.

По данному факту следователями расследуется уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Готовится проект подозрения для дальнейшего направления в прокуратуру области и объявления подозрения нападавшему.

Секретарь Бориспольского горсовета Годунок приобрел широкую общественную известность 10 июля, когда президент Украины Владимир Зеленский выгнал его со встречи в Борисполе с местными властями и активом Киевской области, на которой обсуждался вопрос функционирования Бориспольской больницы.

В ходе дискуссии секретарь Бориспольского горсовета Годунок посетовал, что ранее соучредителями Бориспольской больницы были город и район 50 на 50, а затем глава Бориспольской РГА Александр Туренко забрал у города больницу, и теперь больница не может финансироваться из городского бюджета.

В свою очередь Зеленский сказал, что "когда много кричат, он всегда просит найти ему в интернете что-то о человеке, который очень много кричит".

"Я тут прочитал - газеты, скажите, это правда или нет - так, член "Батькивщины", правильно, секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый по ч.3 ст. 142 Уголовного кодекса - "разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений". Ярослав Николаевич. Это Вы?" - спросил президент Годунка.

После получения от собеседника утвердительного ответа, Зеленский сказал: "Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты! Плохо слышишь меня? Я вас спрашиваю, это вы? Выйдите, пожалуйста".

Теги: #борисполь #секретарь #украина #полиция
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