Во Львовской области столкнулись автобус и грузовик, более 10 человек пострадали

В г.Моршин Львовской области столкнулись грузовик и маршрутный автобус, в результате ДТП более 10 человек получили телесные повреждения.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 2 сентября, около 16:45 в г.Моршин, Стрыйского района. Как предварительно установили полицейские, столкнулись маршрутный автобус "Мерседес" и грузовик "КамАЗ", - сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области в понедельник.

Отмечается, что на момент ДТП в салоне автобуса находилось 24 человека. Предварительно с телесными повреждениями в больницу доставлено более десяти человек.

"Количество травмированных и их диагнозы уточняются", - проинформировали в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.