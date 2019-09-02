Конкурс на главу "Укроборонпрома" будет объявлен до конца года

Решение президента Владимира Зеленского назначить гендиректором "Укроборонпрома" главу наблюдательного совета этого госконцерна Айвараса Абромавичуса было вынужденным из-за начавшихся негативных процессов, однако планы отобрать нового директора на конкурс остаются в силе.

"И президент, и я, и все члены наблюдательного совета концерна остаемся сторонниками конкурсного отбора генерального директора" Укроборонпрома ". Это наша амбиция и она будет воплощена в жизнь. Конкурс будет объявлен до конца года", - цитирует слова Абромавичуса пресс-служба "Укроборонпрома" в понедельник.

Согласно релизу, после его назначения главой набсовета 12 июня этого года этот орган успела сформировать номинационную комиссию с участием международных консультантов, провести десятки собеседований и отобрать нескольких претендентов на должность гендиректора.

"Но пока шла процедура спецпроверки кандидатов, в концерне начали происходить вещи, которые могли иметь негативные последствия для национальной безопасности страны", - поясняет Абромавичус необходимость временно лично возглавить "Укроборонпром".

Как говорится в сообщении, в частности, без согласования с набсоветом переписывались уставы предприятий-участников концерна, в СМИ начали появляться утечки секретных контрактов, к которым не имели доступ даже члены набсовета, а на самих предприятиях бывшим руководством была создана атмосфера нездоровой конкуренции и борьбы за должности.

"Нам начали поступать негативные сигналы от наших контрагентов и международных партнеров. Все это грозило существенными репутационными потерями как самого концерна, так и государства, чего мы допустить не могли ", - констатировал Абромавичус.

По его словам, своими первоочередными задачами на новом посту он считает стабилизацию ежедневной работы концерна, запуск процесса финансового аудита и осуществление кадровый ротации среди ТОП-менеджмента концерна и предприятий, входящих в "Укроборонпром".

Как сообщалось, указ о смене главы госконцерна Зеленский подписал 30 августа. Абромавичус приступил к выполнению обязанностей гендиректора "Укроборонпрома" 2 сентября.