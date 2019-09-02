События

19:26 02.09.2019

С горящего у побережья Калифорнии судна удалось спасти пять членов команды

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С горящего у побережья Калифорнии судна удалось спасти пять членов команды

Пять членов команды спасены после пожара на судне близ калифорнийского острова Санта-Крус, еще 33 человека пока числятся пропавшими без вести, сообщили в понедельник сотрудники Береговой охраны США в Twitter.

"Мы не можем утверждать, есть ли смертельные случаи, - сообщил представитель Береговой охраны Эйден Куни. - Единственная информация, которая у нас есть - это то, что они (пассажиры) все еще на борту".

Сотрудники Береговой охраны продолжают работу по спасению пассажиров с помощью лодок и вертолетов.

Ранее местное телевидение сообщало, что несколько десятков человек, вероятно, погибли при пожаре на судне.

По данным береговой охраны США, на борту судна находилось более 34 человек.

Береговая охрана США сообщила, что в 04:48 по местному времени (14:48 кск) к ней начали поступать многочисленные запросы о помощи.

Теги: #сша #судно #ситуация #пожар
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