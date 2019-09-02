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18:31 02.09.2019

Зеленский уволил Муженко в запас с правом ношения формы

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Зеленский уволил Муженко в запас с правом ношения формы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил экс-начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко с воинской службы в запас.

Соответствующий указ №645/2019 от 2 сентября опубликован на официальном сайте главы государства.

"Уволить генерала армии Украины Муженко с воинской службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в тексте указа.

Как сообщалось, 21 мая Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генштаба – главнокомандующим ВСУ вместо уволенного с этой должности Муженко.

Муженко, 1961 г.р., был назачен начальником Генштаба – главнокомандующим ВСУ в июле 2014 года. В 2015 году ему было присвоено звание генерала армии Украины.

Теги: #запас #генштаб #кадры #муженко
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