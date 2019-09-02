События

16:49 02.09.2019

Боевики обстреляли Гранитное из артиллерии и минометов – СЦКК

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Боевики обстреляли Гранитное из артиллерии и минометов – СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон (СЦКК) сообщает, что незаконные вооруженные формирования обстреляли с.Гранитное (Донецкая обл.) из артиллерии 122мм калибра и минометов калибра 120мм.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о продлении обстрелов мирных населенных пунктов со стороны вооруженных формирований РФ вдоль всей линии разграничения. На донецком направлении под огнем оказалось Гранитное", - сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

Отмечается, что боевики применили при этом запрещенное минскими договоренностями оружие, а именно: артиллерию калибра 122 мм (3 снаряда) и минометы 120-го калибра (7 мин).

Указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников относительно дальнейшего обострения конфликта, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей", - подчеркнули в ООС.

Теги: #оос #обстрелы #сцкк
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