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16:18 02.09.2019

Власти Харькова намерены через суд ограничить проведение Марша равенства - Кернес

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Власти Харькова намерены через суд ограничить проведение Марша равенства - Кернес

Городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил о намерении руководства города обратиться в суд с просьбой ограничить проведение Марша равенства, назначенного на 15 сентября.

"Харьковский горсовет не вправе запрещать подобные мероприятия. Но я, как городской голова, в ответе за спокойствие в Харькове. Поэтому принято решение - обратиться в суд с просьбой ограничить проведение ХарьковПрайда", - написал Кернес на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

Он отметил, что ни одно подобное мероприятие в городе не проходило спокойно, без столкновений между участниками шествия и его противниками. По его мнению, Марш равенства, назначенный на 15 сентября, также может привести к беспорядкам и провокациям.

"В соцсетях организаторы ХарьковПрайда, назначенного на 15-е сентября, активно рекламируют это действо. С другой стороны - на сайте горсовета была зарегистрирована петиция о его запрете, которая за несколько дней набрала 5837 голосов противников мероприятия. Знаю, что проведением ХарьковПрайда озабочены и силовики - в прифронтовом городе могут быть провокации во время парада", - написал Кернес.

Как сообщалось, в Харькове с 9 по 15 сентября запланирован ряд мероприятий, посвященных защите прав людей с нетрадиционной ориентацией, в том числе Марш равенства KharkivPride.

Теги: #марш_равенства #кернес #харьков
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