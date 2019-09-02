Кабмин поддержал инициативу МВД о ликвидации департамента защиты экономики, специалисты будут переведены в СФР - Аваков

Правительство поддержало инициативу МВД о ликвидации департамента защиты экономики в составе Национальной полиции и о переводе специалистов в Службу финансовых расследований (СФР), сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Кабмин поддержал инициативу МВД о ликвидации департамента защиты экономики в составе Нацполиции и передаче наших специалистов в Службу финансовых расследований. СФР станет аналитическим центром, который привлечет лучшие кадры из всех ведомств", - написал он в микроблоге в "Твиттер".

Кроме того, полагает Аваков, при создании СФР должны быть ликвидированы профильные подразделения Государственной фискальной службы и Службы безопасности Украины.

Как отметил министр, создание СФР, которую МВД инициировало с 2017 года, выходит на практический уровень, "алгоритм согласован с Минфином и утвержден постановлением Кабмина".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский обязал обеспечить принятие закона о СФР до 1 октября 2019 года.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") 30 августа внес в Верховную Раду законопроект №1208 о Бюро финансовых расследований.