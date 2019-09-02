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15:14 02.09.2019

Существенных изменений в структуре госслужбы не будет, перемены коснутся ее эффективности - министр Кабмина Дубилет

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Существенные изменения в структуре государственной службы не произойдут, изменения коснутся ее эффективности, сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Каких-то существенных изменений не будет (в структуре госслужбы - ИФ). У нас сейчас очень много уточнений к закону о госслужбе, которые сделают его намного эффективнее", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

В связи с этим Дубилет отметил, что в ближайшее время в Верховной Раде будет принят законопроект, который призван существенно повысить эффективность органов государственной службы.

"Мы сможем работать с нашими коллегами из госслужбы не менее эффективно, чем коммерческие структуры со своими сотрудниками", - подчеркнул он.

Относительно должностей в министерские генеральные директораты в рамках проводимой ранее реформы госслужбы Дубилет отметил, что заново конкурсы проводиться не будут.

"Будет легче управлять людьми, которые пришли на конкурсные должности, избирать их. С одной стороны, это будет более прозрачно, менее субъективно, но не будет такого, что ты пришел, занял должность и всю жизнь там можешь сидеть", - констатировал он.

Теги: #госслужба #дубилет #кабмин
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