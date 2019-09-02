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14:31 02.09.2019

Заседания нового правительства не шоу и будут закрытыми для СМИ – Гончарук

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Заседания нового правительства не шоу и будут закрытыми для СМИ – Гончарук

Кабинет министров Украины сделал закрытыми заседания правительства, о результатах будут сообщать после на брифингах, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Заседания правительства не должны превращаться в шоу. Поэтому мы изменим формат проведения заседаний правительства. Мы будем общаться с прессой по результатам заседания", - сказал он на заседании правительства в понедельник.

Так, теперь заседания правительства будут проходить в закрытом режиме, а по его результатам члены правительства намерены сообщать журналистам о принятых решениях и отвечать на интересующие вопросы.

Теги: #сми #гончарук #кабмин
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