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13:20 02.09.2019

Антон Геращенко претендует на должность замминистра внутренних дел

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Антон Геращенко претендует на должность замминистра внутренних дел

Член коллегии Министерства внутренних дел Украины, бывший народный депутат (в парламенте VIII созыва ходил во фракцию "Народный фронт") Антон Геращенко претендует на должность заместителя министра внутренних дел.

Такой вывод следует из электронной декларации Геращенко за 2018г, размещенной в Едином государственном реестре деклараций.

Так, в разделе "Место работы", куда указываются место работы, или место будущей работы или прохождения службы для кандидатов, Геращенко указал "Министерство внутренних дел Украины", а в подразделе "Занимаемая должность (или должность, на которую претендуете качестве кандидата)", он указал "заместитель министра".

Как известно, Геращенко с 25 марта по 20 ноября 2014 года был внештатным советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который сохранил свою должность в недавно сформированном Кабинете министров. 

Теги: #геращенко #кадры #мвд
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