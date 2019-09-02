Зеленский поручил Загороднюку утвердить план обороны и комплекс мер по защите Украины от агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Загороднюку разработать и утвердить план обороны и комплекс мер относительно обеспечения безопасности страны от агрессии.

"Приоритет - мощная и боеспособная армия. Министру обороны - предложить изменения в законодательство, необходимые для строительства мощного войска. Разработать и утвердить план обороны и комплекс мер относительно обеспечения безопасности страны от агрессии", - сказал он на встрече с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и правоохранительных органов в понедельник в Киеве.