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13:14 02.09.2019

Зеленский поручил Загороднюку утвердить план обороны и комплекс мер по защите Украины от агрессии

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Зеленский поручил Загороднюку утвердить план обороны и комплекс мер по защите Украины от агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Загороднюку разработать и утвердить план обороны и комплекс мер относительно обеспечения безопасности страны от агрессии.

"Приоритет - мощная и боеспособная армия. Министру обороны - предложить изменения в законодательство, необходимые для строительства мощного войска. Разработать и утвердить план обороны и комплекс мер относительно обеспечения безопасности страны от агрессии", - сказал он на встрече с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и правоохранительных органов в понедельник в Киеве.

Теги: #оос #зеленский #загороднюк #нацбезопасность #оборона
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