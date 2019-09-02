Ассоциация юристов Украины против отмены монополии адвокатов на представительство в судах

Ассоциация юристов Украины (Ассоціація правників України, АПУ) выступает против отмены монополии адвокатов на представительство в судах, призывает устранить недостатки адвокатуры повышением требований к доступу к профессии.

"АПУ как ведущее юридическое сообщество выражает обеспокоенность возможностью отмены исключительного права адвокатов на представительство в судах, предусмотренного в проекте закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно отмены адвокатской монополии (законопроект №1013)", - говорится в заявлении АПУ, текст которого передан агентству "Интерфакс-Украина".

В ассоциации отмечают, что внесение в 2016 году изменений в Конституцию Украины в части закрепления исключительного права адвокатов на представительство в судах "имело целью обеспечения права граждан на получение качественной юридической помощи, содействие реализации принципа состязательности в судебном процессе и обеспечение институциональной способности адвокатуры". Проект этого документа был одобрен Европейской комиссией "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

"Исключительное право на представительство в судах соответствует международной практике ведущих государств мира и способствует формированию юридической профессии с едиными стандартами и этическими правилами. Кроме того, исключительные полномочия адвоката на представительство - это гарантия реальной профессиональной правовой защиты. Отмена данной нормы вернет всю юридическую профессию на десятилетия назад и нивелирует те достижения в развитии правовой системы, которые были достигнуты в годы независимости Украины", - считают юристы.

Вместе с тем, в АПУ констатируют наличие значительных системных недостатков в функционировании института адвокатуры, которые, однако, "не следует исправлять путем нивелирования статуса адвоката как защитника прав и интересов человека в процессе и в системе органов правоприменения".

Согласно заявлению АПУ, указанные недостатки могут быть устранены путем внесения изменений в профильный закон об адвокатуре и адвокатской деятельности, закрепления современных прозрачных механизмов доступа к профессии и стажировки, а также формирования органов адвокатского самоуправления, внедрения эффективных дисциплинарных механизмов, подотчетности данных органов широкой адвокатской общественности.

"Именно на этом АПУ неоднократно акцентировала в своих обращениях в ходе многочисленных дискуссий о будущем юридической профессии, имея конкретные предложения по совершенствованию функционирования института адвокатуры", - заявили в ассоциации.

Кроме того, в АПУ считают, что "развитая система бесплатной правовой помощи обеспечивает помощью социально незащищенные слои населения".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский предлагает парламенту внести изменения в Конституцию, которыми предлагается отменить нормы о том, что исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.

Текст соответствующего проекта закона (№1013) о внесении изменений в Конституцию Украины относительно отмены адвокатской монополии опубликован на сайте Верховной Рады.

В частности, законопроектом предлагается изменить редакцию ч.4 ст.131-2 Основного закона и закрепить, что "исключительно адвокат осуществляет защиту лица от уголовного обвинения".

Нынешняя редакция данной конституционной нормы предусматривает, что "исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде, а также защиту от уголовного обвинения".

Соответственно, предлагается убрать из статьи 131-2 абзац о случаях, для которых могут быть исключения - когда это касается трудовых споров, споров относительно защиты социальных прав, относительно выборов и референдумов, а также представительства малолетних или несовершеннолетних лиц.

Вместе с тем законопроектом предлагают изъять из переходных положений Конституции подпункты, в которых содержатся даты введения в действия положений Основного закона о том, что только адвокаты могут представлять интересы других лиц в судах.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня публикации.

Согласно процедуре рассмотрения конституционных изменений Верховная Рада должна направить соответствующий законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Основного закона.

После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.