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12:46 02.09.2019

Гончарук хочет переформатировать заседания Кабмина и отказаться от "показухи"

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Гончарук хочет переформатировать заседания Кабмина и отказаться от "показухи"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступает за переформатирование заседаний правительства и отказ от "показухи".

"Мы договорились, что откажемся от "показухи" и будем называть вещи своими именами. То, что должно быть открыто, мы откроем – это публичные данные, территории, доступ в здания. А там, где эта открытость не должна быть тотальной, чтобы не превращалась в нудизм, мы это решим. Поэтому мы переформатируем заседания правительства для того, чтобы это не было показухой и шоу", - сказал он на встрече президента с руководством Верховной Рады, Кабинетом министров Украины и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник.

По его словам, оно будет переформатировано таким образом, чтобы доносить до общества самую важную информацию о сути решений, а "не для того, чтобы показать хорошую картинку".

Гончарук добавил, что с 1 октября планируется перейти на электронный документооборот.

"Мы планируем запретить использование и обмен между государственными органами бумажками", - пояснил премьер.

Теги: #гончарук #заседания #кабмин
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