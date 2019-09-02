Украина с 1 октября полностью откажется от бумажного документооборота - Гончарук

Украина с 1 октября откажется от бумажного документооборота - такую задачу поставил премьер-министр Алексей Гончарук перед министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом.

"C 1 октября мы должны полностью отказаться от бумажного документооборота. Мы планируем запретить использование и обмен между госорганами бумажками", - сказал он в ходе встречи с президентом Украины в понедельник.

Он отметил также, что это сложная задача, поскольку нужно синхронизировать системы между большим количеством органов. "Однако она реалистична", - считает премьер.