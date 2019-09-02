Украинская сторона начинает строить мост в Станице Луганской - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале работ по восстановлению разрушенного моста в пгт Станица Луганская.

"Есть победы и достижения: демонтировали наконец-то на оккупированной части Станицы Луганской мост, поэтому я приветствую нашу группу, которая занималась стратегически приоритетным вопросом, и начинаем строить мост в Станице Луганской", - сказал Зеленский на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, президент Украины в рамках рабочей поездки в Луганскую область 7 июля посетил пгт Станица Луганская и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

24 августа украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.

В понедельник утром украинская сторона приступила к демонтажу последнего фортификационного сооружения, расположенного в районе КПВВ "Станица Луганская", и заявила о готовности к началу работ непосредственно на разрушенном участке моста в Станице Луганской.