События

11:47 02.09.2019

В Украине временно запрещается посещать хвойные леса, заезжать в лес на автомобилях и разводить костры в лесопосадках

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В Украине временно запрещается посещать хвойные леса, заезжать в лес на автомобилях и разводить костры в лесопосадках

Ввиду того, что по данным синоптиков в большинстве областей Украины до 4 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса, в Украине объявлен высший уровень пожарной опасности и, как следствие, вводится ряд ограничений для граждан, сообщает МВД страны.

"В течение пожароопасного периода запрещается: сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях; посещать хвойные леса; разводить костры в лесу и лесопосадках; заезжать автомобилем в лес; курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки; оставлять в лесу тряпки, пропитанное бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами; охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия; создавать свалки и сжигать отходы", - говорится в обнародованном пресс-службой МВД в понедельник сообщении.

В пресс-службе сообщили, что только за прошедшие сутки в Украине произошло 337 возгораний на открытых территориях, а также призвали граждан немедленно звонить по телефону "101" в случае обнаружения возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях.

Теги: #лес #мвд #запрет
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