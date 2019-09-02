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11:30 02.09.2019

Украинская сторона начала демонтаж последнего фортификационного сооружения в районе КПВВ "Станица Луганская"

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Украинская сторона начала демонтаж последнего фортификационного сооружения в районе КПВВ "Станица Луганская"

Украинская сторона в понедельник утром приступила к демонтажу последнего фортификационного сооружения, расположенного в районе КПВВ "Станица Луганская", и готова к началу работ непосредственно на разрушенном участке моста в Станице Луганской, сообщается на странице операции объединенных сил (ООС) в Фейсбуке.

В то же время, подчеркивают в ООС, по состоянию на 9.00 вооруженные формирования РФ и ее наемники не осуществляют инженерные работы по демонтажу, наоборот – укрепляют временное сооружение синего цвета с надписью СЦКК ("кунг").

Подразделения объединенных сил в процессе очищения участка от фортификационных сооружений продолжают оборудование опорных пунктов на данном участке линии столкновения. "В случае обострения ситуации на участке разведения №1 объединенные силы дадут адекватный ответ", - заверили в штабе ООС.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область 7 июля посетил пгт Станица Луганская и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

24 августа украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.

Теги: #станица_луганская #оос
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