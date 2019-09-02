Министр Малюська призвал общественность сообщать ему о фактах нарушений в сфере юстиции

Министр юстиции Украины Денис Малюська призвал общественность сообщать ему о фактах нарушений в сфере юстиции.

На своей странице в социальной сети Facebook Малюська написал, что знаком со слухами о ряде нарушений в вверенной ему сфере. В частности, о том, что абсолютное большинство частных исполнителей и значительная часть государственных исполнителей были вынуждены передавать значительную часть своего вознаграждения "вверх"; существовали "стоп списки" предприятий, из которых нельзя взыскивать задолженность; отдельным крупным предприятиям навязали отдельных частных исполнителей для взыскания их дебиторской задолженности; комиссия по рассмотрению жалоб в сфере госрегистрации часто работала за деньги; существуют "черные" регистраторы и нотариусы.

"Этого больше не будет. Если кто-нибудь знает, что со дня моего назначения министром эта практика продолжается, - дайте знать", - написал он.

Кроме того, Малюська обратился к коллегам из Минюста, отметив, что знает: абсолютное большинство из служащих министерства являются честными и порядочными людьми.

"Но не все. Если кто-нибудь продолжит описанные выше практики, я сделаю все, чтобы карма сработала, и такой "герой" получил то, что заслуживает", - добавил он.