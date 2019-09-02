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10:17 02.09.2019

Президент Казахстана пообещал усилить роль казахского языка

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал усилить роль казахского языка как государственного и выразил уверенность, что когда-нибудь казахский станет языком межнационального общения. Он заявил об этом в своем первом послании народу Казахстана.

Токаев при этом пообещал продолжить создавать условия для развития языков и культур этнических групп в стране. Он отметил, что единство нации - в ее многообразии.

В Казахстане казахский язык является государственным, но в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский.

В апреле 2017 года тогдашний президент Нурсултан Назарбаев поручил правительству начать подготовку по переводу казахского алфавита на латиницу, в том числе по подготовке новых специалистов и учебников. В конце 2017 года он утвердил новый алфавит. В феврале 2019 года он своим указом убрал надписи на русском языке с банкнот тенге.

Теги: #казахстан
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