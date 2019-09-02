События

10:15 02.09.2019

Мощный ураган нанес катастрофический ущерб Багамским островам

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Ураган "Дориан" обрушился на северную часть Багамских островов. Об этом сообщает в понедельник, 2 сентября, телеканал CNN. В эпицентре удара стихии оказались острова Большой Багама и Абако. По сообщению волонтерского центра спасателей в городе Хоуп-Таун на Абако, островам нанесен катастрофический ущерб.

Сильные порывы ветра сносили крыши жилых домов, валили деревья. Из-за проливных дождей затоплены дороги и жилые дома.

В ночь на понедельник Национальный центр США по слежению за ураганами предупредил жителей Большого Багама и Абако о том, что ураган может иметь опасные последствия и угрожать их жизням.

По последним данным, максимальная скорость порывов ветра урагана достигает 280 км/ч. Ожидается, что в течение понедельника ураган будет бушевать в районе северной части Багамских островов, а затем направится в сторону побережья штата Флорида.

По прогнозам, "Дориан" незначительно ослабеет, но останется мощным в течение ближайших нескольких дней. В настоящее время урагану присвоена максимальная, пятая категория по шкале Саффира-Симпсона.

Ранее сообщалось, что во Флориде, Джорджии и Южной Каролине объявили массовую эвакуацию прибрежных населенных пунктов.

Теги: #сша #ураган
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