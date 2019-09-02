События

10:14 02.09.2019

Стартовал прием документов на участие в конкурсе в Совет общественного контроля НАБУ

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Стартовал прием документов на участие в конкурсе в Совет общественного контроля НАБУ

В понедельник стартует прием документов на участие в конкурсе в Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщается на странице НАБУ в соцсети Фейсбук, прием документов пройдет с 2 по 13 сентября включительно.

"К участию приглашаем общественных активистов, рекомендованных ОО (общественной организацией – ИФ), чья уставная деятельность связана с предотвращением и противодействием коррупции. Каждое ОО может подать максимум 3 кандидатуры", - говорится в сообщении.

Двух представителей Совет общественного контроля выберут по итогам открытого Интернет-голосования 23 сентября 2019г.

Теги: #совет #набу #конкурс #контроль
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