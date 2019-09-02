Обстрел боевиками украинских военных в районе Водяного свидетельствует о нежелании противника соблюдать режим тишины - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) расценивает утренний обстрел со стороны боевиков в зоне проведения операции объединенных сил в районе населенного пункта Водяное как нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей.

В сообщении украинской стороны СЦКК на странице ООС в Фейсбуке указано, что в понедельник с 6.10 до 6.50 противник совершил обстрел позиций украинских военных в районе н.п.Водяное с направления н.п. Ужовка, применив минометы 82-го калибра (6 мин) и минометы 120-го калибра (18 мин).

"Данный факт в очередной раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению ситуации, о нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, с начала суток в понедельник боевики два раза нарушили режим прекращения огня, в результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.