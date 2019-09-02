Генсек Совета нацбезопасности Японии может покинуть свой пост на следующей неделе

Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сетаро Яти, вероятно, покинет свой пост на следующей неделе, сообщает The Mainichi со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, Яти может уйти в отставку, когда премьер-министр Синдзо Абэ проведет перестановки в кабинете министров, намеченные на 10 сентября.

В качестве кандидата на должность генсека Совета национальной безопасности Японии рассматривается Сигэру Китамура, который отвечает при правительстве за дела разведки.

Отмечается, что Китамура, выходец из Управления полиции Японии, возглавляет Информационно-исследовательского бюро при кабинете министров, которое занимается сбором и анализом информации о внутри- и внешнеполитической ситуации и общественных тенденциях.