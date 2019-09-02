События

08:33 02.09.2019

Во Львовской области спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке, пострадавших нет

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Спасатели ликвидировали возгорание в хозяйственной постройке во Львовской области, на пожаре никто не пострадал, сообщила областная Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"1 сентября в 21:51 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в г.Львове на ул. Кульпарковская, 216. Пожар возник в кирпичной хозяйственной постройке, размером 2×3", - говорится в сообщении ГСЧС на странице в Фейсбук.

Спасатели локализовали пожар в 22:00 и полностью ликвидировали в 22:03.

Вследствие пожара уничтожена крыша и вещи домашнего потребления на площади 1 кв. м.

Пострадавших на пожаре нет. Причину возгорания выясняют правоохранители.

К ликвидации пожара привлекли семь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Теги: #постройка #украина #пожар #львовская_область
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